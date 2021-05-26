Заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Минске 28 мая

В узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества

28 мая 2021 года в Минске пройдет очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи.

В широком формате участники заседания обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.

Планируется также подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Ожидается, что на заседании будут утверждены Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.