Заседание Совета глав МИД СНГ пройдет в апреле в Минске

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в начале апреля. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Шведов.

"Следующее крупное мероприятие в рамках СНГ - это заседание СМИД 6 апреля в Минске", - сказал А. Шведов на заключительном заседании постпредов СНГ сегодня в Минске.

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заметил, что "не все так гладко проходит на заседаниях СМИД СНГ". "Но мы считаем, что это нормально. Должны существовать различные, альтернативные точки зрения", - подчеркнул он.