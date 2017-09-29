Заседание Совета глав государств СНГ состоится в Сочи 11 октября

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 11 октября в Сочи состоится очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, на нем предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях и в других ключевых направлениях деятельности Содружества.

В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в организации, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

На расширенном заседании предполагается рассмотреть вопросы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму, а также ряд проектов, направленных на адаптацию Содружества к новым реалиям.