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    Заседание Совета глав государств СНГ состоится в Сочи 11 октября

    На нем предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках организации

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 11 октября  в Сочи состоится очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, на нем предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях и в других ключевых направлениях деятельности Содружества.

    В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в организации, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

    На расширенном заседании предполагается рассмотреть вопросы,  нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму, а также ряд проектов, направленных на адаптацию Содружества к новым реалиям.

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