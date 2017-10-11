Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Заседание Совета глав государств СНГ проходит в Сочи. Как сообщает Report, мероприятие открыл президент России Владимир Путин.

В. Путин отметил, что страны СНГ имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов.

Основное темой саммита станет развитие экономических связей, военное сотрудничество и активизация культурно-гуманитарных контактов.

Напомним, для участия в заседании в Сочи прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По итогам заседания главы государств планируют принять около 20 документов. Среди них - концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации незаконных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Отдельной темой обсуждений станет борьба с коррупцией.

Ближе к вечеру главы государств соберутся на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры обсудят правила цифровой торговли и обмена информацией, а также основные направления работы Евразийского экономического союза на 2018-й год.