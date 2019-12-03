Заседание СМИД СНГ пройдет в начале апреля в Алматы

Проведение заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ запланировано на 3 апреля 2020 года в Алматы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам в Минске.

"Предположительно, заседание пройдет в Алматы 3 апреля следующего года по предложению казахстанской стороны", - сказал С.Лебедев.

По его информации, на обсуждение главам МИД стран СНГ будут вынесены вопросы гуманитарного и политического взаимодействия.

"Важные документы, которые будут там обсуждаться, в основном касаются сферы гуманитарного и политического взаимодействия", - отметил глава исполкома.

Кроме того, продолжил С.Лебедев, на СМИД СНГ будут подведены итоги межмидовских консультаций в 2019 году, а также подготовлен план их проведения в 2020 году.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил лидерам СНГ собраться внепланово 20 декабря в Санкт-Петербурге.

"Подготовка этой неформальной встречи глав государств СНГ сейчас идет, надеемся, что она также послужит укреплению не только личных контактов, но и общего политического и экономического взаимодействия наших стран", - добавил С.Лебедев.

Говоря о повестке встреч он указал, что будет широкий круг вопросов, однако "самое главное - стремление решить наболевшие и актуальные вопросы".