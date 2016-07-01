Заседание СМИД ОЧЭС началось в Сочи

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) началось сегодня в Сочи. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заседание министров открывает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

В ходе заседания будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в рамках организации, а также подведены итоги работы председательства России в ОЧЭС.

ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.