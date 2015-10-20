Заседание СМИД ОБСЕ пройдет в Белграде 3-4 декабря

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Очередное заседание Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) состоится в столице Сербии Белграде 3-4 декабря. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, в этом году заседание пройдет по приглашению действующего председателя организации, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича.

В ходе заседания председательство в организации будет передано от Сербии к Германии.

Совет министров является центральным директивным и руководящим органом ОБСЕ. На встрече, проходящей раз в год, министры иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ обсуждают и оценивают деятельность организации за прошедший год.