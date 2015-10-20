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    Заседание СМИД ОБСЕ пройдет в Белграде 3-4 декабря

    Председательство в организации перейдет от Сербии к Германии

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Очередное заседание Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) состоится в столице Сербии Белграде 3-4 декабря. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, в этом году заседание пройдет по приглашению действующего председателя организации, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. 

    В ходе заседания председательство в организации будет передано от Сербии к Германии. 

    Совет министров является центральным директивным и руководящим органом ОБСЕ. На встрече, проходящей раз в год, министры иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ обсуждают и оценивают деятельность организации за прошедший год.

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