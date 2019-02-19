Первое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия проходит в Баку

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Первое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря открылось в Баку.

Как сообщает Report, на встрече состоится обмен мнениями по ряду вопросов, проистекающих из Конвенции, а также итогам Пятого саммита глав прикаспийских государств в Актау.

На заседании Азербайджан представлен делегацией во главе с руководителем Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики, представителем Азербайджанской Республики в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря Халафом Халафовым.

12 августа 2018 года в Актау, Казахстан, была подписана "Конвенция о правовом статусе Каспийского моря" и принято Коммюнике Пятого Каспийского саммита. На основе этих документов, в целях эффективного претворения в жизнь Конвенции и рассмотрения вопросов сотрудничества в Каспийском море, создан постоянный пятисторонний консультативный механизм, состоящий из уполномоченных представителей прикаспийских государств – Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря.