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    Перенесенное в связи с кончиной Натига Алиева заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан состоится до конца года

    Посол: В настоящее время дата заседания комиссии согласовывается сторонами

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится до конца текущего года в Баку.

    Об этом Report сообщил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

    Он напомнил, что заседание должно было состояться в июне, однако было перенесено в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, который являлся сопредседателем межправительственной комиссии.

    По словам дипломата, в настоящее время дата заседания комиссии согласовывается сторонами.

    Напомним, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев скончался в стамбульской клинике Florence Nightingale 8 июня на 70-ом году жизни. Он был предан земле во II Аллее почетного захоронения в Баку. 

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