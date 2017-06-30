Перенесенное в связи с кончиной Натига Алиева заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан состоится до конца года

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится до конца текущего года в Баку.

Об этом Report сообщил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

Он напомнил, что заседание должно было состояться в июне, однако было перенесено в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, который являлся сопредседателем межправительственной комиссии.

По словам дипломата, в настоящее время дата заседания комиссии согласовывается сторонами.

Напомним, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев скончался в стамбульской клинике Florence Nightingale 8 июня на 70-ом году жизни. Он был предан земле во II Аллее почетного захоронения в Баку.