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Заседание МПК Азербайджан-Казахстан пройдет в июле в Баку

Заседание МПК Азербайджан-Казахстан пройдет в июле в Баку Азербайджан и Казахстан в июле проведут очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Внешняя политика
2 июня 2025 г. 12:24
Заседание МПК Азербайджан-Казахстан пройдет в июле в Баку

Азербайджан и Казахстан в июле проведут очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Об этом Report сообщает со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Мы уверены, что предстоящее заседание МПК в июле в Баку еще более углубит наше взаимодействие в самых разных сферах экономики", - приводят СМИ слова представителя казахстанского правительства.

По его словам, товарооборот между двумя странами в 2024 году превысил $500 млн.

Он также подчеркнул развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) - в 2024 году объемы грузоперевозок по нему увеличились на 62%, достигнув 4,5 млн тонн.

Отметим, что предыдущее заседание МПК прошло в марте 2024 года в Астане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyanın iclası gələn ay Bakıda keçiriləcək
Версия на английском языке Baku to host Azerbaijan-Kazakhstan IGC meeting in July

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