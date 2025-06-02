Заседание МПК Азербайджан-Казахстан пройдет в июле в Баку

Азербайджан и Казахстан в июле проведут очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Азербайджан и Казахстан в июле проведут очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Об этом Report сообщает со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Мы уверены, что предстоящее заседание МПК в июле в Баку еще более углубит наше взаимодействие в самых разных сферах экономики", - приводят СМИ слова представителя казахстанского правительства.

По его словам, товарооборот между двумя странами в 2024 году превысил $500 млн.

Он также подчеркнул развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) - в 2024 году объемы грузоперевозок по нему увеличились на 62%, достигнув 4,5 млн тонн.

Отметим, что предыдущее заседание МПК прошло в марте 2024 года в Астане.