Заседание межправкомиссии Азербайджан-Беларусь состоится в первом квартале следующего года

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ 9-е заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Беларусь пройдет в первом квартале следующего года в Минске.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич.

Он отметил, что помимо обсуждения двусторонних отношений, на межправкомиссии будет обсужден вопрос организации визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск.

"Нам надо стараться не откладывать организацию межправкомиссии на второе полугодие следующего года", - отметил посол, добавив, что визит президента может быть совершен во втором полугодии 2015 года.