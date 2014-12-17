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    Заседание межправкомиссии Азербайджан-Беларусь состоится в первом квартале следующего года

    На заседании будет обсужден вопрос организации визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ 9-е заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Беларусь пройдет в первом квартале следующего года в Минске.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич.

    Он отметил, что помимо обсуждения двусторонних отношений, на межправкомиссии будет обсужден вопрос организации визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск.

    "Нам надо стараться не откладывать организацию межправкомиссии на второе полугодие следующего года", - отметил посол, добавив, что визит президента может быть совершен во втором полугодии 2015 года.  

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