Заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия состоится на следующей неделе

20-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией пройдет на следующей неделе.

20-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией пройдет на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил журналистам.

"У нас в планах проведение в этом месяце 20-ого заседания комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. Оно состоится на следующей неделе. На этой неделе пройдет подготовительное совещание. Повестка дня широкая. Есть план совместных действий. В ходе заседания участники обсудят различные сферы сотрудничества", - заявил посол России.