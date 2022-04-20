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Заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия состоится на следующей неделе

Заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия состоится на следующей неделе 20-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией пройдет на следующей неделе.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 13:27
Заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия состоится на следующей неделе

20-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией пройдет на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил журналистам.

"У нас в планах проведение в этом месяце 20-ого заседания комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. Оно состоится на следующей неделе. На этой неделе пройдет подготовительное совещание. Повестка дня широкая. Есть план совместных действий. В ходе заседания участники обсудят различные сферы сотрудничества", - заявил посол России.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək
Версия на английском языке Meeting of Azerbaijan-Russia intergovernmental commission to be held next week

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