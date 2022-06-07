Заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан состоится в июле

4-5 июля в Нурсултане планируется провести заседание межправительственной комиссии Казахстан- Азербайджан.

4-5 июля в Нурсултане планируется провести очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.

Об этом Report заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, добавив, что на заседании будет рассматриваться сотрудничество между странами в различных областях.

"В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Сейчас идет подготовка комплексной программы развития сотрудничества до 2026 года. Несмотря на пандемию, товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном растет, возобновлены прямые авиарейсы, а с ними и деловые и человеческие контакты",- сказал он.

Посол заявил, что страны создают деловой совет Казахстан-Азербайджан: "Казахстанская сторона уже сформировала свою часть , данная платформа будет служить регулярному диалогу бизнес-кругов двух стран и укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".