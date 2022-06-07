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Заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан состоится в июле

Заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан состоится в июле 4-5 июля в Нурсултане планируется провести заседание межправительственной комиссии Казахстан- Азербайджан.
Внешняя политика
7 июня 2022 г. 12:23
Заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан состоится в июле

4-5 июля в Нурсултане планируется провести очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.

Об этом Report заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, добавив, что на заседании будет рассматриваться сотрудничество между странами в различных областях.

"В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Сейчас идет подготовка комплексной программы развития сотрудничества до 2026 года. Несмотря на пандемию, товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном растет, возобновлены прямые авиарейсы, а с ними и деловые и человеческие контакты",- сказал он.

Посол заявил, что страны создают деловой совет Казахстан-Азербайджан: "Казахстанская сторона уже сформировала свою часть , данная платформа будет служить регулярному диалогу бизнес-кругов двух стран и укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

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Версия на английском языке Azerbaijan-Kazakhstan intergovernmental commission to hold session in July
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası iyul ayında keçiriləcək

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