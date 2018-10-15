Заседание глав МИД стран Восточного партнерства пройдет cегодня в Люксембурге

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства пройдет cегодня в Люксембурге. Как сообщает Report, на встрече соберутся министры иностранных дел ЕС и их коллеги из шести стран программы Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини будет председательствовать на заседании.

Азербайджан на встрече представит министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Заседание предоставит возможность возобновить политический диалог между ЕС и восточными партнерами. Министры иностранных дел также подведут итоги реализации обязательств партнерства, включая приоритеты, определенные на перспективу до 2020 года.

Кроме этого, в повестке переговоров совета по иностранным делам ЕС значится обсуждение ситуации в Ливии, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также Венесуэле и ЦАР.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.