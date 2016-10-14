Заседание подкомитета Азербайджан-ЕС по энергетике и транспорту состоится в декабре в Баку

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "На этой неделе в Баку состоялись заседания трех подкомитетов Азербайджан-ЕС. Подкомитет провел встречи впервые за 2,5 года. Мы рады, что можем возобновить наше сотрудничество в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

12 октября в Баку состоялось заседание подкомитета по юстиции, свободе, безопасности, 13 октября - встреча подкомитета по правам человека, 14 октября - подкомитета контактов между людьми.

"Заседания прошли в очень конструктивной и позитивной атмосфере. Мы обменялись мнениями по ряду вопросов. И я думаю, что из этой встречи можно вынести ряд позитивных заключений, одно из них в том, что нам нужно чаще встречаться", - заявил Д.Шубель.

По его словам, заседание четвертого подкомитета по энергетике, транспорту и окружающей среде состоится в Баку в середине декабря.

На нем Азербайджан и ЕС обсудят сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, в том числе проект Южного газового коридора, а также ряд региональных транспортных проектов.