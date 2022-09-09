Зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию в Джебраиле

Находящиеся с визитом в Азербайджане зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского района.

Находящиеся с визитом в Азербайджане зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского района.

Как сообщает Report, сначала официальные лица Агентства по разминированию (ANAMA) ответили на интересующие путешественников вопросы.

Гостям была предоставлена информация о закопанных армянами минах. Главный специалист агентства Мадат Мамедов отметил, что имеющееся у Азербайджана современное оборудование позволяет обнаруживать и обезвреживать эти мины.

Затем, учитывая интерес путешественников, была проведена операция по обезвреживанию мин, обнаруженных в этом районе.