О нас

Зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию в Джебраиле

Зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию в Джебраиле Находящиеся с визитом в Азербайджане зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского района.
Внешняя политика
9 сентября 2022 г. 14:54
Зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию в Джебраиле

Находящиеся с визитом в Азербайджане зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского района.

Как сообщает Report, сначала официальные лица Агентства по разминированию (ANAMA) ответили на интересующие путешественников вопросы.

Гостям была предоставлена информация о закопанных армянами минах. Главный специалист агентства Мадат Мамедов отметил, что имеющееся у Азербайджана современное оборудование позволяет обнаруживать и обезвреживать эти мины.

Затем, учитывая интерес путешественников, была проведена операция по обезвреживанию мин, обнаруженных в этом районе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоInternational travelers view demining works in Azerbaijan's Jabrayil 
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə işləri ilə tanış olublar

Самое важное

Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
9 сентября 2022 г. 10:35
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi