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Зарубежные НПО выразили поддержку стране-хозяйке COP29 Азербайджану

Зарубежные НПО выразили поддержку стране-хозяйке COP29 Азербайджану Представители НПО и общественные активисты из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии, Венгрии, Австралии, Пакистана, Нигерии, Алжира, Камеруна, Мексики, Индии, направив письмо в Азербайджанский национальный форум НПО, выразили поддерж
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 17:09
Зарубежные НПО выразили поддержку стране-хозяйке COP29 Азербайджану

Представители НПО и общественные активисты из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии, Венгрии, Австралии, Пакистана, Нигерии, Алжира, Камеруна, Мексики, Индии, направив письмо в Азербайджанский национальный форум НПО, выразили поддержку Азербайджану в проведении COP29.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что организации гражданского общества и общественные активисты подчеркивают важность проведения COP29 в столице Азербайджана Баку в ноябре 2024 года.

"Азербайджан, принимающий COP29, демонстрирует приверженность созданию инклюзивной среды, в которой будут приняты во внимание все голоса, рассмотрены перспективы и мобилизованы совместные усилия для обеспечения инклюзивных результатов. Как сторонники инклюзивных и совместных действий по борьбе с изменением климата, мы твердо верим в важность участия НПО в COP29", - говорится в обращении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке Xarici QHT-lər Azərbaycanın COP29 fəaliyyətini alqışlayan bəyanat yayıb

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