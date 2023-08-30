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Иностранные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами

Иностранные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами.
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 19:30
Иностранные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами

Иностранные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами.

Как сообщает Report, в обращении отмечается острая необходимость в международных усилиях по решению проблемы пропавших без вести лиц и оказанию помощи их семьям.

Иностранные НПО призывают МККК активизировать усилия по выяснению судьбы и местонахождения пропавших без вести азербайджанцев и требуют вступить в диалог с Арменией по этому вопросу.

В своем обращении НПО, в частности, призывают Международную комиссию по пропавшим без вести лицам (ICMP) усилить внимание к установлению личностей азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой и Второй Карабахских войн, и получению информации об их судьбе.

"Мы требуем от международных организаций призвать Армению срочно обнародовать информацию о пропавших без вести лицах и сообщить места массовых захоронений. Мы призываем ООН создать институт Специального докладчика ООН по вопросу пропавших без вести лиц для того, что докладчик внес свой вклад в решение этой глобальной проблемы и проблем, связанных с пропавшими без вести лицами, дальнейшая судьба которых пока неизвестна", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Group of foreign NGOs call on international community to increase efforts on missing Azerbaijanis 
Версия на азербайджанском языке Bir qrup xarici QHT beynəlxalq ictimaiyyəti itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı səyləri artırmağa çağırıb

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