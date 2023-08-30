Иностранные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами

Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами.

Иностранные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами.

Как сообщает Report, в обращении отмечается острая необходимость в международных усилиях по решению проблемы пропавших без вести лиц и оказанию помощи их семьям.



Иностранные НПО призывают МККК активизировать усилия по выяснению судьбы и местонахождения пропавших без вести азербайджанцев и требуют вступить в диалог с Арменией по этому вопросу.

В своем обращении НПО, в частности, призывают Международную комиссию по пропавшим без вести лицам (ICMP) усилить внимание к установлению личностей азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой и Второй Карабахских войн, и получению информации об их судьбе.



"Мы требуем от международных организаций призвать Армению срочно обнародовать информацию о пропавших без вести лицах и сообщить места массовых захоронений. Мы призываем ООН создать институт Специального докладчика ООН по вопросу пропавших без вести лиц для того, что докладчик внес свой вклад в решение этой глобальной проблемы и проблем, связанных с пропавшими без вести лицами, дальнейшая судьба которых пока неизвестна", - говорится в обращении.