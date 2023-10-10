Зарубежные НПО и общественные активисты запустили петицию под названием "Глобальная инициатива за мир без мин"

Некоторые зарубежные неправительственные организации (НПО), активисты гражданского общества запустили петицию под названием "Глобальная инициатива за мир без мин".

Некоторые зарубежные неправительственные организации (НПО), активисты гражданского общества запустили петицию под названием "Глобальная инициатива за мир без мин".

Как сообщает Report, петиция была объявлена на международной платформе JotForm в рамках международной кампании "Мир за мир на Кавказе" (World For Peace in Caucasus).

В петиции отмечается, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют серьезную угрозу для жизни, здоровья и безопасности гражданского населения, в петиции содержится призыв к ООН.

Отмечается, что 60 миллионов человек во всем мире по-прежнему находятся под угрозой минной опасности. Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ангола, Азербайджан, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Вьетнам входят в число наиболее загрязненных минами стран мира.

В обращении отмечается, что Азербайджан также страдает от минной проблемы. За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали более 3 400 человек. 90% из них - мирные жители.

В документе говорится, что Армения заминировала территории Азербайджана, и этот процесс продолжался и после 44-дневной Отечественной войны. Ситуацию удалось взять под контроль лишь после того, как Азербайджан установил погранично-пропускной пункт на Лачынской дороге. Авторы петиции потребовали от Армении передать карты заминированных территорий Азербайджану.

