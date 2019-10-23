Зариф: Необходимо объединиться, чтобы уменьшить влияния внешних сил на страны Движения неприсоединения

Членам Движения неприсоединения необходимо объединиться, чтобы уменьшить влияния внешних сил на страны организации. Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф на заседании Совета глав МИД организации Движения неприсоединения в Баку.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить наших соседей и братьев - народ и правительство Азербайджанской Республики - за организацию этого Саммита ДН и за теплое гостеприимство, которое они оказали участникам. Я также выражаю благодарность Боливарианской Республике Венесуэла за умелое руководство нашим Движением в течение последних трех лет", - заявил иранский министр.

По его словам, "растущее презрение" к дипломатии, многосторонности и международному сотрудничеству усугубило хронические проблемы и усилило неопределенность во всем мире. "Международное право, многосторонние соглашения, резолюции Совета Безопасности и нормы цивилизованного поведения, похоже, приносятся в жертву личным политическим амбициям", - добавил он.

Глава МИД Ирана указал, что сегодня права палестинцев на самоопределение, что является одной из важнейших целей Движения, попираются "односторонней и разрушительной политикой", в частности незаконными позициями в отношении Иерусалима. Он также указал, что региональные последствия войны в Йемене, которая проводится "при поддержке США", угрожают выйти из-под контроля и привести к дальнейшей эскалации в регионе и за его пределами.

"Безответственные действия США по выходу из СВПД, несмотря на полную приверженность Ирана своим обязательствам, стали еще одним серьезным разрушительным фактором в нашем регионе и за его пределами. Американская экономическая война - на самом деле ее экономический терроризм, - направленная против простых иранцев и желающих попытаться заставить их подчиниться, - это не просто преднамеренное и публично объявленное преступление против человечности, но серьезная и непосредственная угроза международному миру и безопасности", - подчеркнул Мухаммад Джафад Зариф.

По его словам, склонность США к санкциям против ряда стран подрывает ткань международных отношений, экономические отношения и подвергая риску сотни миллионов людей, а также глобальную торговлю. "Поэтому членам нашего движения абсолютно необходимо сплотиться и принять коллективное и инновационное мышление - и действия - чтобы изменить этот курс или, по крайней мере, уменьшить его влияние на наши народы", - добавил министр.