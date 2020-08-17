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Зариф: Азербайджан - очень важная страна для Ирана

Зариф: Азербайджан - очень важная страна для Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном
Внешняя политика
17 августа 2020 г. 11:24
Зариф: Азербайджан - очень важная страна для Ирана

Исламская Республика Иран придает большое значение своим отношениям с Азербайджанской Республикой.

Как передает Report со ссылкой на Mehrnews , об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на встрече с новоназначенным послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

"Поскольку наши отношения с соседями являются приоритетными, Азербайджан является для нас урайне важной страной. Обладая большим опытом дипломатических отношений, я уверен, что он (новый посол- ред.) добьется большего успеха в Баку",- сказал он. 

При этом, министр отметил, что сегодня Иран уже установил очень хорошие отношения с Азербайджаном: "Я надеюсь, что эти дружеские связи между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой будут и дальше укрепляться".

Отметим, что назначенный новым послом Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, с апреля 2019 года занимал должность главы пресс-службы министерства иностранных дел страны.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Cavad Zərif: "Azərbaycan İran üçün çox mühüm ölkədir"

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