Зариф: Азербайджан - очень важная страна для Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном

Исламская Республика Иран придает большое значение своим отношениям с Азербайджанской Республикой.

Как передает Report со ссылкой на Mehrnews , об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на встрече с новоназначенным послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

"Поскольку наши отношения с соседями являются приоритетными, Азербайджан является для нас урайне важной страной. Обладая большим опытом дипломатических отношений, я уверен, что он (новый посол- ред.) добьется большего успеха в Баку",- сказал он.

При этом, министр отметил, что сегодня Иран уже установил очень хорошие отношения с Азербайджаном: "Я надеюсь, что эти дружеские связи между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой будут и дальше укрепляться".

Отметим, что назначенный новым послом Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, с апреля 2019 года занимал должность главы пресс-службы министерства иностранных дел страны.