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Зара Мухаммад: Мусульмане Британии вносят вклад в формирование цивилизации и культур

Зара Мухаммад: Мусульмане Британии вносят вклад в формирование цивилизации и культур Мусульманские женщины несут на себе все бремя, связанное с религией.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 16:06
Зара Мухаммад: Мусульмане Британии вносят вклад в формирование цивилизации и культур

Мусульманские женщины несут на себе все бремя, связанное с религией.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный секретарь Мусульманского совета Великобритании Зара Мухаммад на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Мухаммад рассказала, что столкнулась с сильным давлением в период избрания генеральным секретарем совета.

"Причина заключалась в том, что меня выбрали среди большого количества мужчин. Однако я настроилась на достижение результата, игнорируя все эти попытки оказать давление", - сказала она.

По ее словам, СМИ публиковали очень предвзятую информацию о возглавляемой ею организации: "Мусульмане, проживающие в Британии, постоянно мобилизуют свои усилия, чтобы внести вклад в прогрессивное формирование цивилизации и культур".

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Версия на английском языке Zara Muhammad: Britain's Muslims shaping civilizations and cultures
Версия на азербайджанском языке Britaniya Müsəlmanları Şurasının Baş katibi: Müsəlmanlar sivilizasiya və mədəniyyətlərin formalaşmasına öz töhfəsini verir

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