Зара Мухаммад: Мусульмане Британии вносят вклад в формирование цивилизации и культур

Мусульманские женщины несут на себе все бремя, связанное с религией.

Мусульманские женщины несут на себе все бремя, связанное с религией.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный секретарь Мусульманского совета Великобритании Зара Мухаммад на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Мухаммад рассказала, что столкнулась с сильным давлением в период избрания генеральным секретарем совета.

"Причина заключалась в том, что меня выбрали среди большого количества мужчин. Однако я настроилась на достижение результата, игнорируя все эти попытки оказать давление", - сказала она.

По ее словам, СМИ публиковали очень предвзятую информацию о возглавляемой ею организации: "Мусульмане, проживающие в Британии, постоянно мобилизуют свои усилия, чтобы внести вклад в прогрессивное формирование цивилизации и культур".