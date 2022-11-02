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Зангезурский коридор обсужден в Сочи

Зангезурский коридор обсужден в Сочи Проблематика разблокирования транспортных коммуникаций обсуждалась на трехстороннем саммите в Сочи.
Внешняя политика
2 ноября 2022 г. 16:14
Зангезурский коридор обсужден в Сочи

Проблематика разблокирования транспортных коммуникаций обсуждалась на трехстороннем саммите в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По ее словам, работа в этом направлении продолжится в рамках рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран - России, Азербайджана и Армении.

Отметим, что 31 октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Soçidə Zəngəzur dəhlizi müzakirə olunub

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