Зангезурский коридор обсужден в Сочи

Проблематика разблокирования транспортных коммуникаций обсуждалась на трехстороннем саммите в Сочи.

Проблематика разблокирования транспортных коммуникаций обсуждалась на трехстороннем саммите в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По ее словам, работа в этом направлении продолжится в рамках рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран - России, Азербайджана и Армении.

Отметим, что 31 октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.