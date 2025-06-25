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Даник Зандронис: СМИ и журналистика в условиях колониализма - это инструмент контроля, а не свободы

Даник Зандронис: СМИ и журналистика в условиях колониализма - это инструмент контроля, а не свободы Быть журналистом на колониальной территории - непростая задача, поскольку основные СМИ используются как инструмент ментального влияния на население.
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 10:03
Даник Зандронис: СМИ и журналистика в условиях колониализма - это инструмент контроля, а не свободы

Быть журналистом на колониальной территории - непростая задача, поскольку основные СМИ используются как инструмент ментального влияния на население.

Как сообщает Report, об этом заявил журналист из Гваделупы Даник Зандронис, выступая на международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы" в Баку.

Он отметил, что исторически СМИ в Гваделупе использовались Францией для влияния на мышление населения и укоренения колониализма.

"В Гваделупе средства массовой информации, особенно государственные, используются для формирования определенного мышления у населения. Радио и телевидение служат интересам метрополии, а не интересам народа", - подчеркнул он.

По его словам, в эфире преобладает исключительно французский контент, включая музыку и передачи, что затрудняет сохранение культурной идентичности жителей Гваделупы.

"Раньше по радио мы вынуждены были слушать французский гимн каждое утро, французские песни, к примеру, Шарля Азнавура. Местные СМИ не давали пространства для гваделупской культуры и языка. Это ментальное подчинение, а не свободная журналистика", - заявил Зандронис.

Он также отметил, что СМИ и журналистика в условиях колониализма - это не инструмент свободы, а инструмент контроля: "Наша задача - это изменить".

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Версия на английском языке Danick Zandronis: Media, journalism under colonialism - instrument of control, not freedom

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