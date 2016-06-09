Зампредседателя Союза журналистов Литвы извинился перед Азербайджаном

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Гражданин Литовской Республики Аудрис Антанайтис исключен из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, гражданин Литовской Республики, заместитель председателя Союза журналистов Литвы, редактор интернет-портала "Alkas" Аудрис Антанайтис направил письмо в посольство Азербайджана в Литве с просьбой об исключении его имени из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

В своем письме он признался, что совершил незаконное посещение оккупированных Арменией территорий Азербайджана вместе с кинооператором 7-10 мая, заранее не уведомив азербайджанскую сторону. Аудрис Антанайтис принес свои извинения правительству и народу Азербайджана за незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана.

А. Антанайтис сообщил о своем намерении посетить Азербайджан, чтобы донести до литовского общества более точную и объективную информацию об Азербайджане, а также армяно-азербайджанском конфликте.

В МИД Азербайджана отметили, что обращение Антанайтиса было рассмотрено и принято решение об исключении его имени из списка.