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    Зампредседателя Союза журналистов Литвы извинился перед Азербайджаном

    Аудрис Антанайтис исключен из Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Гражданин Литовской Республики Аудрис Антанайтис исключен из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, гражданин Литовской Республики, заместитель председателя Союза журналистов Литвы, редактор  интернет-портала  "Alkas" Аудрис Антанайтис направил письмо в посольство Азербайджана в Литве с просьбой  об исключении его имени  из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории  Азербайджанской Республики".

    В своем письме он признался, что совершил  незаконное посещение оккупированных Арменией  территорий Азербайджана вместе с кинооператором  7-10 мая, заранее не уведомив азербайджанскую сторону.  Аудрис Антанайтис принес свои извинения правительству и народу Азербайджана  за незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана.

    А. Антанайтис сообщил о своем намерении посетить Азербайджан, чтобы  донести до литовского общества  более точную и объективную информацию об Азербайджане, а также армяно-азербайджанском конфликте.

    В МИД Азербайджана отметили, что обращение Антанайтиса было рассмотрено и принято решение об исключении его имени из списка. 

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