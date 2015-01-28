Зампредседателя Сената: Пакистан ценит двусторонние отношения с Азербайджаном

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Пакистан ценит двусторонние отношения с Азербайджаном и намерен укреплять эти дружеские связи с помощью экономического и межпарламентского сотрудничества".

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил заместитель председателя Сената Пакистана Сабир Али Балоч, во время встречи с послом Азербайджана в Пакистане Дашгыном Шикаровым. На встрече также участвовали сенаторы Сейфулла Магси и Малик Мухаммед Рафик Раджвана.

С.А.Балоч отметил, что Азербайджан и Пакистан связывают тесные культурные и исторические связи. Он напомнил, что две страны поддерживают друг друга в рамках международных организаций, а также в трудную минуту.

Посол Д.Шикаров же отметил, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном являются примером для других. Он отметил важность расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах. Дипломат выразил надежду, что дружба и сотрудничество между странами продолжатся.