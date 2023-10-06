Зампредседателя ПСР: Турецко-азербайджанские отношения являются примером для всего мира

Отношения дружбы, братства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией непоколебимы и являются примером для всего мира.

Отношения дружбы, братства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией непоколебимы и являются примером для всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции, депутат Эфкан Ала 6 октября в Анкаре на встрече с заместителем председателя - руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таиром Будаговым.

Эфкан Ала подчеркнул, что две страны во все судьбоносные моменты подают пример братства и солидарности. Он отметил, что Азербайджан и Турция демонстрируют волю к углублению многогранного сотрудничества, охватывающего все сферы, и развитие отношений по восходящей линии вызывает большое удовлетворение.

По его словам, инициативы Азербайджана и Турции служат миру, стабильности и безопасности в регионе.