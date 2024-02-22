Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА

Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Об этом Report заявил заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой.

"Надеюсь, что эта многосторонняя площадка [АПА], в которой принимают участие более 40 стран, будет вносить свой вклад в построение нового многополярного мира, основанного не на двойных стандартах, как до сих пор было, а на взаимном уважении, учете интересов и истории стран, которые входят в Ассамблею", - сказал он.

Зампредседателя Госдумы РФ подчеркнул, что важным вопросом для стран-участниц АПА является "избавление от западной лексики, которая, соответственно, навязывает западную проблематику".

"Мне кажется, для всех народов и стран, входящих в Азиатскую парламентскую ассамблею, прежде всего важны вопросы справедливости, экономического процветания и процветания жителей этих стран. И это - главная задача, которая стоит перед всеми парламентариями. Мы обсуждаем разные подходы в разных сферах, в социальной, культурной, экономической. Но при этом все исходим из взаимного уважения и равноправия всех участников", - добавил П. Толстой.

Зампредседателя Госдумы также выразил благодарность парламенту и руководству Азербайджана за гостеприимный прием и организацию 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Напомним, сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия АПА.

В рамках сессии организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

В ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.