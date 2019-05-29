Зампред Совфеда России: Финал ЛЕ в Баку - свидетельство высокой репутации Азербайджана в мире

Благодаря возросшей репутации Азербайджана в мире, такие международные организации как УЕФА, сами предлагают Баку проведение столь масштабных мероприятий.

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов, говоря о предстоящем сегодня финале Лиги Европы.

"Я думаю, что было время, когда Азербайджан боролся за такого рода мероприятия. Это была достаточно высокая конкуренция. Сегодня репутация Азербайджана столь высока, что многие международные организации, спортивные организации, общественные организации сами готовы инициировать проведение тут таких мероприятий. Это еще одно свидетельство высокого класса дипломатической службы Азербайджанской Республики", - заявил И. Умаханов.

Игбал Рустамов