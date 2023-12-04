О нас

Зампред правящей партии Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном

Зампред правящей партии Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном Турция всегда и во всем была и будет рядом с Азербайджаном.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 18:15
Зампред правящей партии Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном

Турция всегда и во всем была и будет рядом с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя "Партии справедливости и развития" Турции по внешним связям Зафар Сыракая заявил на совместной пресс-конференции с заместителем председателя - руководителем центрального аппарата Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Тахиром Будаговым.

По его словам, братские азербайджано-турецкие отношения не имеют себе равных в мире: "Прочные отношения между Азербайджаном и Турцией способствуют дальнейшему расширению сотрудничества во всем тюркском мире".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müavini: "Biz hər zaman və hər yerdə Azərbaycanın yanındayıq"

Другие новости из категории

Глава МИД Азербайджана отправился в Россию с рабочим визитом
Глава МИД Азербайджана отправился в Россию с рабочим визитом
4 декабря 2023 г. 18:31
Посол Малайзии: Президент Азербайджана - очень харизматичный и дальновидный лидер
Посол Малайзии: Президент Азербайджана - очень харизматичный и дальновидный лидер
4 декабря 2023 г. 17:09
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Малайзии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Малайзии в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 16:55
Зампред правящей партии Турции находится с визитом в Азербайджане
Зампред правящей партии Турции находится с визитом в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 16:17
МИД: На Армению должно быть оказано давление для передачи Азербайджану карт минных полей
МИД: На Армению должно быть оказано давление для передачи Азербайджану карт минных полей
4 декабря 2023 г. 13:07
Драгана Коич: МККК не занимается перевозкой оружия и боеприпасов
Драгана Коич: МККК не занимается перевозкой оружия и боеприпасов
4 декабря 2023 г. 12:54
Ровшан Керимов: ANAMA заинтересовано в сотрудничестве с международными организациями
Ровшан Керимов: ANAMA заинтересовано в сотрудничестве с международными организациями
4 декабря 2023 г. 12:40
Деннис Саммут: Азербайджану оказывается недостаточная помощь в области разминирования
Деннис Саммут: Азербайджану оказывается недостаточная помощь в области разминирования
4 декабря 2023 г. 12:13
Михалко: ЕС заинтересован в решении минной проблемы в Азербайджане
Михалко: ЕС заинтересован в решении минной проблемы в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 12:13
Госминистр по экспорту Великобритании примет участие в заседании совместной межправкомиссии в Баку
Госминистр по экспорту Великобритании примет участие в заседании совместной межправкомиссии в Баку
4 декабря 2023 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi