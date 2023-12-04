Зампред правящей партии Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном

Турция всегда и во всем была и будет рядом с Азербайджаном.

Турция всегда и во всем была и будет рядом с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя "Партии справедливости и развития" Турции по внешним связям Зафар Сыракая заявил на совместной пресс-конференции с заместителем председателя - руководителем центрального аппарата Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Тахиром Будаговым.

По его словам, братские азербайджано-турецкие отношения не имеют себе равных в мире: "Прочные отношения между Азербайджаном и Турцией способствуют дальнейшему расширению сотрудничества во всем тюркском мире".