О нас

Зампред парламента ОАЭ: Расширение сотрудничества необходимо для региональной и международной безопасности

Зампред парламента ОАЭ: Расширение сотрудничества необходимо для региональной и международной безопасности Расширение сотрудничества между организациями необходимо для достижения региональной и международной безопасности, а также стабильности.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 12:50
Зампред парламента ОАЭ: Расширение сотрудничества необходимо для региональной и международной безопасности

Расширение сотрудничества между организациями необходимо для достижения региональной и международной безопасности, а также стабильности.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Тарик Хумаид Матар Мохаммед аль Тайер на 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Азии (АПА) в Баку.

По его словам, парламентская дипломатия играет важную роль в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) на 2030 год: "Одна из основ достижения этого - принятие законов. Мы предлагаем AПA организовывать регулярные мероприятия для обмена опытом".

В то же время достижение ЦУР является одним из приоритетов ОАЭ, добавил аль Тайер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy Speaker of UAE Parliament: Cooperation should be expanded to achieve international security
Версия на азербайджанском языке BƏƏ parlamentinin sədr müavini: Beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olmaq üçün əməkdaşlıq genişləndirilməlidir

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi