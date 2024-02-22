Зампред парламента ОАЭ: Расширение сотрудничества необходимо для региональной и международной безопасности

Расширение сотрудничества между организациями необходимо для достижения региональной и международной безопасности, а также стабильности.

Расширение сотрудничества между организациями необходимо для достижения региональной и международной безопасности, а также стабильности.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Тарик Хумаид Матар Мохаммед аль Тайер на 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Азии (АПА) в Баку.

По его словам, парламентская дипломатия играет важную роль в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) на 2030 год: "Одна из основ достижения этого - принятие законов. Мы предлагаем AПA организовывать регулярные мероприятия для обмена опытом".

В то же время достижение ЦУР является одним из приоритетов ОАЭ, добавил аль Тайер.