​Зампред Милли Меджлиса: Если кто-то ждет прекращения американо-азербайджанских отношений, он глубоко ошибается

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Если кто-то ждет прекращения американо-азербайджанских отношений, он глубоко ошибается. Если они ждут наших заявлений по этому поводу, пусть знают, что они на ошибочном пути".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила зампред Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Вице-спикер добавила, что принятие адекватных шагов по отношению к определенным лицам логично: "Ты должен уметь говорить на том же языке, на котором говорят с тобой. В хороших отношениях между США и Азербайджаном заинтересован не только азербайджанский народ, но и американцы. Позиция Азербайджана и возможности в регионе служат не только нашим интересам. Противоположная сторона должна осознать это. Данные вопросы являются предметом обсуждений и, наверное, будут обсуждены".

Отметим, что депутат Ровшан Рзаев подготовил и представил в Милли Меджлис законопроект "О ситуации в области прав человека в США".