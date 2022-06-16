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Зампред AK Parti: Цели Турции и Азербайджана более масштабны

Зампред AK Parti: Цели Турции и Азербайджана более масштабны "Как две дружественные страны, мы реализуем много совместных проектов. Наши цели более масштабны. Мы всегда поддерживаем друг друга на международной площадке".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 13:05
Зампред AK Parti: Цели Турции и Азербайджана более масштабны

"Как две дружественные страны, мы реализуем много совместных проектов. Наши цели более масштабны. Мы всегда поддерживаем друг друга на международной площадке".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (AK Parti), бывший министр внутренних дел Эфкан Ала на пресс-конференции в Центральном офисе партии "Йени Азербайджан".

Он сказал, что Шушинская декларация имеет особое значение для безопасности региона: "Целью является достижение безопасности и мира в регионе. Лидеры вправе гордиться этим. Дальнейшее развитие отношений между двумя странами особенно важно с точки зрения безопасности. Главное - это навсегда сохранить победу".

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Версия на азербайджанском языке AK Parti sədrinin müavini: "Türkiyə və Azərbaycanın hədəfləri daha böyükdür"

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