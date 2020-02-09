 Наверх

Зампосла Великобритании: Выборы жизненно важны для свободной и успешной страны

Зампосла Великобритании: Выборы жизненно важны для успешной страны

Представители посольства Великобритании сегодня посещает ряд избирательных участков в качестве официальных наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы дипмиссии Великобритании в Азербайджане Филип Барклай.

"Выборы жизненно важны для свободной и успешной страны. Все выборы должны быть прозрачными, инклюзивными и предоставлять справедливые возможности для борьбы кандидатов за пост. Мы не будем комментировать то, что видели сегодня на участках, потому что доклад миссии ОБСЕ станет самым важным и серьезным анализом этих выборов", - заявил Ф. Барклай.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!