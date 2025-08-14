Зампосла Израиля завершил миссию в Азербайджане

Заместитель посла Израиля Йоав Бистрицкий поделился публикацией по случаю завершения своей дипломатической миссии в Азербайджане а также сказал о своем новом назначении.

Заместитель посла Израиля в Баку Йоав Бистрицкий сообщил о завершении своей дипломатической миссии в Азербайджане.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Два года. Это было удивительное путешествие. С множеством впечатлений и дружеских связей. Часть меня всегда будет принадлежать Азербайджану. Спасибо, Баку, за твоё гостеприимство, ставшее моим вторым домом. Бесконечная благодарность всем, кто участвовал в написании этой главы моей жизни", - написал дипломат.

Он также выразил благодарность бывшему послу Израиля в Азербайджане Джорджу Дику и сотрудникам посольства.

Бистрицкий также анонсировал свое новое назначение, но не стал раскрывать детали своей дальнейшей дипломатической деятельности.

"Я благодарю экс-посла Джордж Дика и нашу преданную команду в посольстве Израиля в Азербайджане за их усилия и внимание к укреплению прочных связей между нашими странами. Я также готовлюсь к своей следующей миссии", - написал он.

Напомним, что 1 августа 2025 года новый посол Израиля в Баку Ронен Краус вручил копии своих верительных грамот главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.