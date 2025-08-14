О нас

Внешняя политика
14 августа 2025 г. 09:32
Зампосла Израиля завершил миссию в Азербайджане

Заместитель посла Израиля в Баку Йоав Бистрицкий сообщил о завершении своей дипломатической миссии в Азербайджане.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Два года. Это было удивительное путешествие. С множеством впечатлений и дружеских связей. Часть меня всегда будет принадлежать Азербайджану. Спасибо, Баку, за твоё гостеприимство, ставшее моим вторым домом. Бесконечная благодарность всем, кто участвовал в написании этой главы моей жизни", - написал дипломат.

Он также выразил благодарность бывшему послу Израиля в Азербайджане Джорджу Дику и сотрудникам посольства.

Бистрицкий также анонсировал свое новое назначение, но не стал раскрывать детали своей дальнейшей дипломатической деятельности.

"Я благодарю экс-посла Джордж Дика и нашу преданную команду в посольстве Израиля в Азербайджане за их усилия и внимание к укреплению прочных связей между нашими странами. Я также готовлюсь к своей следующей миссии", - написал он.

Напомним, что 1 августа 2025 года новый посол Израиля в Баку Ронен Краус вручил копии своих верительных грамот главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Версия на английском языке Deputy Israeli ambassador completes mission in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İsrail səfirinin müavini Azərbaycandakı missiyasını başa vurub

