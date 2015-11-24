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    Зампомощника госсекретаря: США намерены углублять отношения с Азербайджаном

    США ценят давнюю дружбу с этой страной

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "США ценят давнюю дружбу с Азербайджаном, и намерены и далее продолжать и углублять отношения с этой страной по ряду сфер".

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

    В беседе с журналистами Б.Бринк отметила позитивные изменения, произошедшие за 6 лет с момента ее последнего визита в Азербайджан. 

    По ее словам, в ходе визита состоялись встречи с президентом, главой МИД, советником по национальной безопасности, представителями оппозиции и гражданского общества. Б.Бринк заявила, что США намерены продолжать укреплять отношения с Азербайджаном по ряду сфер, включая безопасность, экономику, демократию и права человека.

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