Зампомощника генсека НАТО: У нас прекрасное сотрудничество с Азербайджаном

"Для Азербайджана характерна своя уникальная ориентация: Баку не союзник России, но и не стремится к членству в НАТО".

Как сообщает Report, об этом заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай заявил в интервью российскому изданию "Независимая газета".

"У нас прекрасное сотрудничество с Азербайджаном, хорошим примером является то, что он принимает на своей территории встречи между нашим военным руководством и российским высшим военным руководством. У нас развивается важное сотрудничество в этом направлении", - заявил Д. Аппатурай.

Комментируя вопрос о сотрудничестве Альянса с Южным Кавказом зампомощника генсека отметил, что в этом регионе НАТО работает более активно: "Все три страны региона – Грузия, Азербайджан, Армения – стремятся к укреплению отношений с НАТО. Для Грузии характерны четкие устремления к членству в Североатлантическом альянсе, у нас очень активное присутствие в этой стране. Мы хотим помочь Грузии сохранить политическую независимость, суверенитет и достичь своей цели. Люди в этой стране этого хотят, и мы уважаем их стремление.

Пример Армении зримо опровергает аргумент, который мы нередко слышим от Москвы, – дескать, НАТО хочет затащить эту страну в альянс, "выдернуть" ее из соседей России. Нынешнее армянское руководство и все предыдущие руководители этой республики подтвердят, что мы никогда не навязывались Армении. Армения – часть ОДКБ, она является военным союзником России, прекрасно сотрудничает с Москвой, но это не препятствует нашему хорошему сотрудничеству с Ереваном".