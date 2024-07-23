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Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию на Южном Кавказе Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов провел в Москве консультации с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко.
Внешняя политика
23 июля 2024 г. 14:58
Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов провел в Москве консультации с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа и в сопредельных регионах.

Замминистры провели обмен мнениями по проблематике ЕС и НАТО, ситуации в ОБСЕ и региональной деятельности Совета Европы. Затронут ряд двусторонних и международных тем, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya XİN başçılarının müavinləri Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər
Версия на английском языке Azerbaijan and Russia discuss situation in South Caucasus

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