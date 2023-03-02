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Замглавы МИД Зимбабве: Инициативы Азербайджана, как председателя ДН, имеют особое значение

Замглавы МИД Зимбабве: Инициативы Азербайджана, как председателя ДН, имеют особое значение Инициативы, выдвинутые Азербайджаном, в рамках председательства Движения Неприсоединения имеют особое значение.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 17:55
Замглавы МИД Зимбабве: Инициативы Азербайджана, как председателя ДН, имеют особое значение

Инициативы, выдвинутые Азербайджаном в рамках председательства в Движении неприсоединения, имеют особое значение.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Давид Мусабаяна заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Высоко оцениваем инициативы Азербайджана, связанные с борьбой с последствиями пандемии, предпринятые в рамках председательства в ДН", - сказал он, отметив важность сегодняшнего саммита и выразив поддержку целям организации.

По словам замминистра, полного постпандемического восстановления в мире в скором времени не ожидается.

"ДН должно и дальше придерживаться своих ценностей. Зимбабве остается приверженной им", - заключил Давид Мусабаяна.

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Версия на азербайджанском языке Zimbabve xarici işlər nazirinin müavini: “QH-nin sədri kimi Azərbaycanın təşəbbüsləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”
Версия на английском языке Zimbabwe deputy FM: Initiatives of Azerbaijan, as NAM chair, are of special importance

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