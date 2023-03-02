Замглавы МИД Зимбабве: Инициативы Азербайджана, как председателя ДН, имеют особое значение

Инициативы, выдвинутые Азербайджаном, в рамках председательства Движения Неприсоединения имеют особое значение.

Инициативы, выдвинутые Азербайджаном в рамках председательства в Движении неприсоединения, имеют особое значение.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Давид Мусабаяна заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Высоко оцениваем инициативы Азербайджана, связанные с борьбой с последствиями пандемии, предпринятые в рамках председательства в ДН", - сказал он, отметив важность сегодняшнего саммита и выразив поддержку целям организации.

По словам замминистра, полного постпандемического восстановления в мире в скором времени не ожидается.

"ДН должно и дальше придерживаться своих ценностей. Зимбабве остается приверженной им", - заключил Давид Мусабаяна.