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Замминистра: В отличие от Армении, Азербайджан с уважением относится к памятникам культуры

Замминистра: В отличие от Армении, Азербайджан с уважением относится к памятникам культуры В Международном суде ООН были представлены все необходимые доказательства того, что Армения осуществляет пропаганду против Азербайджана.
Внешняя политика
8 декабря 2021 г. 11:37
Замминистра: В отличие от Армении, Азербайджан с уважением относится к памятникам культуры

В Международном суде ООН были представлены все необходимые доказательства того, что Армения осуществляет пропаганду против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге, посвященном решению Международного суда ООН.

Он отметил, что в том числе в социальных сетях Армения призывает страну начать новую войну против Азербайджана и продвигает ненависть к стране и народу.

По его словам, такие разжигающие ненависть выражения публиковались с армянской стороны как обычными жителями, так и представителями различных организаций .

Замминистра подчеркнул, что в отличие от Армении, Азербайджан с уважением относится к культурным памятникам других стран и религий.

По словам Э. Мамедова, потерпела неудачу и попытка Армении, связанная с Парком трофеев в Баку: "Азербайджан подошел к этому вопросу с чисто правовой точки зрения. В суде была подробно разъяснена суть и предназначение парка. В результате суд отклонил ходатайство Армении. Таким образом эта попытка Армении в суде, направленная на получение политических очков, потерпела неудачу".

Замминистра подчеркнул, что Парк трофеев в Баку не имеет никаких признаков ненависти к Армении, а несет лишь историческое значение и показывает, через что пришлось пройти Азербайджану на протяжении всего этого времени.

По его словам, в других странах также есть подобные парки, которые в том числе являются историческими памятниками страны.

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Версия на английском языке Deputy minister: Unlike Armenia, Azerbaijan respects cultural monuments
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: "Beynəlxalq Məhkəmə ermənilərin dini-mədəni abidələrlə bağlı vəsatətini təmin etmədi"

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