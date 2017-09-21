Замминистра: В новом соглашении с ЕС отражены вопросы территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Думаю, главное в новом соглашении между ЕС и Азербайджаном - это качество".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, трудно сказать, на какой стадии находится новое соглашение между Азербайджаном и ЕС: "Мы не торопимся. Существует позиция обеих сторон. Это - юридический документ и предусмотрен не на год или два. Однако документ не будет подписан до конца года".

Замминистра заявил, что в документе также отражены вопросы независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

М.Мамедгулиев отметил, что Азербайджан сделает все возможное для неповторения на очередном саммите стран "Восточного партнерства" того, что произошло на Рижском саммите: "На этом саммите наблюдалась другая позиция, связанная с нагорно-карабахском конфликтом. У ЕС существует новая глобальная стратегия, в которой ясно указан вопрос поддержки территориальной целостности и безопасности стран-партнеров".