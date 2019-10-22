Замминистра: На саммите Движения неприсоединения в Баку ожидается принятие 4 документов

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158 стран стран и международных организаций уже подтвердили свое участие на Саммите Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.

По его словам, в их число также входят, главы государств, министры и руководители крупных организаций.

Замминистра отметил, что в ходе саммита ожидает принятие 4 основных документов. Главный документ - итоговая декларация саммита, также, как ожидается, будет принята Бакинская политическая декларация, декларация глав МИД по Палестине.

"Движения неприсоединения - внушительная платформа, регулирующая международные отношения. Главная ее задача- обеспечение и защита мира и безопасности на основе международного права", - заявил Р. Гасанов.

Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября. Министры иностранных дел стран организации обсудят подготовку к саммиту организации на встрече 23-24 октября.

В ходе саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.