Замминистра: На саммите Движения неприсоединения в Баку ожидается принятие 4 документов

158 стран стран и международных организаций уже подтвердили свое участие на Саммите Движения неприсоединения в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.
По его словам, в их число также входят, главы государств, министры и руководители крупных организаций.
Замминистра отметил, что в ходе саммита ожидает принятие 4 основных документов. Главный документ - итоговая декларация саммита, также, как ожидается, будет принята Бакинская политическая декларация, декларация глав МИД по Палестине.
"Движения неприсоединения - внушительная платформа, регулирующая международные отношения. Главная ее задача- обеспечение и защита мира и безопасности на основе международного права", - заявил Р. Гасанов.
Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября. Министры иностранных дел стран организации обсудят подготовку к саммиту организации на встрече 23-24 октября.
В ходе саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.
Tural AsadiАвтор новости