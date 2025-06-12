Замминистра Узбекистана: Вопросам образования женщин необходимо уделять особое внимание

12:05

Вопросам образования женщин необходимо уделять особое внимание.

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра по занятости и сокращению бедности Узбекистана Рано Турдибоева в Баку на 2-м заседании министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ).

"Мы реализуем четырехэтапный подход в сфере женского предпринимательства и для продвижения этого направления создали специальный Совет в Узбекистане. Экономического роста невозможно достичь без качественного образования, и особое внимание должно уделяться образованию женщин. У нас магистратура для женщин является бесплатной. Кроме того, они могут воспользоваться студенческими кредитами. Таким образом, мы стремимся расширить их доступ к образованию", - добавила она.

По ее словам, счастливая семья является фундаментом сильного общества.