Замминистра: Турция поддержит развитие оборонной промышленности Азербайджана

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев принял прибывшую с рабочим визитом в Баку делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев принял прибывшую с рабочим визитом в Баку делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.

Как сообщает Report, Мустафаев выразил уверенность, что рабочая поездка внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

В ходе встречи было подчеркнуто, что сотрудничество между турецкими предприятиями оборонной промышленности и Министерством оборонной промышленности Азербайджанской Республики будет и дальше развиваться.

Турецкий замминистра отметил, что как братская страна, Турция не пожалеет необходимой поддержки для дальнейшего развития оборонной промышленности Азербайджана.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.