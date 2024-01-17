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Замминистра: Турция поддержит развитие оборонной промышленности Азербайджана

Замминистра: Турция поддержит развитие оборонной промышленности Азербайджана Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев принял прибывшую с рабочим визитом в Баку делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.
Внешняя политика
17 января 2024 г. 19:28
Замминистра: Турция поддержит развитие оборонной промышленности Азербайджана

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев принял прибывшую с рабочим визитом в Баку делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.

Как сообщает Report, Мустафаев выразил уверенность, что рабочая поездка внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

В ходе встречи было подчеркнуто, что сотрудничество между турецкими предприятиями оборонной промышленности и Министерством оборонной промышленности Азербайджанской Республики будет и дальше развиваться.

Турецкий замминистра отметил, что как братская страна, Турция не пожалеет необходимой поддержки для дальнейшего развития оборонной промышленности Азербайджана.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Türkiyə Azərbaycanın müdafiə sənayesinin inkişafına dəstək verəcək"

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