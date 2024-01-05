Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны

Шушинская декларация подняла отношения Азербайджана и Турции до уровня стратегического союзничества. В прошлом году между Баку и Анкарой был подписан ряд важных документов. Одним из них является соглашение о сотрудничестве в области культуры между правите

Шушинская декларация подняла отношения Азербайджана и Турции до уровня стратегического союзничества. В прошлом году между Баку и Анкарой был подписан ряд важных документов. Одним из них является соглашение о сотрудничестве в области культуры между правительствами Азербайджана и Турции, подписанное 13 ноября в Анкаре.

О сотрудничестве в сфере культуры между двумя странами в интервью анкарскому бюро Report рассказал заместитель министра культуры и туризма Турции Батухан Мумджу.

- 13 ноября прошлого года между Азербайджаном и Турцией подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры. Как данный документ отразится на культурном сотрудничестве двух стран, а также тюркских государств?

- Подписание соглашения между Азербайджаном и Турцией о культурном сотрудничестве является важным шагом с точки зрения укрепления связей между двумя странами, а также в тюркском мире, распространения материально-культурных ценностей, развития общей истории и ценностей. Этот документ призван способствовать более тесному сотрудничеству посредством проведения различных мероприятий в области культуры.

Культурные мероприятия, такие как концерты, выставки, театральные представления и литературные мероприятия, которые будут проводиться в соответствии с соглашением, улучшат взаимодействие между двумя странами и помогут донести культурное богатство тюркского мира до более широкой аудитории.

Считаю, что упомянутые культурные мероприятия увеличат туристический потенциал обеих стран и внесут свой вклад в развитии их экономик.

- Что вам известно об участии Азербайджана в проекте фестивалей "Культурный путь Турции", который является одним из наиболее масштабных проектов в области культуры и искусства в мире и реализуется под вашим руководством?

- Фестивали "Культурный путь Турции" - это ряд мероприятий, от концертов до выставок, от театральных постановок до оперных и балетных представлений, от диалога, дискуссий, панелей до семинаров, проводимых по всей нашей стране.

В этом году мы планируем включить в эти фестивали азербайджанских артистов, что даст возможность гостям мероприятий ближе познакомиться с азербайджанской культурой.

Это не только подчеркнет наше культурное богатство в городах и регионах, где проводится фестиваль, но и будет способствовать развитию культурного туризма между двумя странами.

- Вы участвовали в III Всемирном кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата", проходившем в Азербайджане. Каковы ваши впечатления?

- Кинофестиваль "Коркут Ата" уже завоевал одно из важных мест в тюркском мире. Мы участвовали в церемонии закрытия фестиваля, вместе со сценаристами, режиссерами, продюсерами и актерами из Турции, в нем также принимали участие должностные лица TRT и нашего министерства.

Киноиндустрия имеет большое значение с точки зрения передачи общего культурного наследия тюркского мира. Поэтому нам очень приятно видеть, что интерес к участию в фестивале растет из года в год.

Часть мероприятий в рамках фестиваля прошла в городе Шуша, что для нас было чрезвычайно значимым и ценным. Четвертый кинофестиваль "Коркут Ата" пройдет в Туркменистане в следующем году.

- Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции. Какие новшества, по вашему мнению, принесет деятельность этого центра культурным связям и сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией?

- Между Азербайджаном и Турцией уже имеются хорошие отношения во всех сферах. Создание Азербайджанского культурного центра в Турции, естественно, еще больше укрепит наши культурные связи, сотрудничество, и повысит как количество, так и качество проводимых культурных мероприятий.

Верю, что это сотрудничество, основанное на общей истории, языке и культурном наследии, даст толчок аналогичному взаимодействию с другими странами тюркского мира. Одним словом, развитие наших культурных связей с Азербайджаном окажет положительное влияние и на другие тюркские государства.