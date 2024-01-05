О нас

Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны

Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны Шушинская декларация подняла отношения Азербайджана и Турции до уровня стратегического союзничества. В прошлом году между Баку и Анкарой был подписан ряд важных документов. Одним из них является соглашение о сотрудничестве в области культуры между правите
Внешняя политика
5 января 2024 г. 17:05
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны

Шушинская декларация подняла отношения Азербайджана и Турции до уровня стратегического союзничества. В прошлом году между Баку и Анкарой был подписан ряд важных документов. Одним из них является соглашение о сотрудничестве в области культуры между правительствами Азербайджана и Турции, подписанное 13 ноября в Анкаре.

О сотрудничестве в сфере культуры между двумя странами в интервью анкарскому бюро Report рассказал заместитель министра культуры и туризма Турции Батухан Мумджу.

- 13 ноября прошлого года между Азербайджаном и Турцией подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры. Как данный документ отразится на культурном сотрудничестве двух стран, а также тюркских государств?

- Подписание соглашения между Азербайджаном и Турцией о культурном сотрудничестве является важным шагом с точки зрения укрепления связей между двумя странами, а также в тюркском мире, распространения материально-культурных ценностей, развития общей истории и ценностей. Этот документ призван способствовать более тесному сотрудничеству посредством проведения различных мероприятий в области культуры.

Культурные мероприятия, такие как концерты, выставки, театральные представления и литературные мероприятия, которые будут проводиться в соответствии с соглашением, улучшат взаимодействие между двумя странами и помогут донести культурное богатство тюркского мира до более широкой аудитории.

Считаю, что упомянутые культурные мероприятия увеличат туристический потенциал обеих стран и внесут свой вклад в развитии их экономик.

- Что вам известно об участии Азербайджана в проекте фестивалей "Культурный путь Турции", который является одним из наиболее масштабных проектов в области культуры и искусства в мире и реализуется под вашим руководством?

- Фестивали "Культурный путь Турции" - это ряд мероприятий, от концертов до выставок, от театральных постановок до оперных и балетных представлений, от диалога, дискуссий, панелей до семинаров, проводимых по всей нашей стране.

В этом году мы планируем включить в эти фестивали азербайджанских артистов, что даст возможность гостям мероприятий ближе познакомиться с азербайджанской культурой.

Это не только подчеркнет наше культурное богатство в городах и регионах, где проводится фестиваль, но и будет способствовать развитию культурного туризма между двумя странами.

- Вы участвовали в III Всемирном кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата", проходившем в Азербайджане. Каковы ваши впечатления?

- Кинофестиваль "Коркут Ата" уже завоевал одно из важных мест в тюркском мире. Мы участвовали в церемонии закрытия фестиваля, вместе со сценаристами, режиссерами, продюсерами и актерами из Турции, в нем также принимали участие должностные лица TRT и нашего министерства.

Киноиндустрия имеет большое значение с точки зрения передачи общего культурного наследия тюркского мира. Поэтому нам очень приятно видеть, что интерес к участию в фестивале растет из года в год.

Часть мероприятий в рамках фестиваля прошла в городе Шуша, что для нас было чрезвычайно значимым и ценным. Четвертый кинофестиваль "Коркут Ата" пройдет в Туркменистане в следующем году.

- Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции. Какие новшества, по вашему мнению, принесет деятельность этого центра культурным связям и сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией?

- Между Азербайджаном и Турцией уже имеются хорошие отношения во всех сферах. Создание Азербайджанского культурного центра в Турции, естественно, еще больше укрепит наши культурные связи, сотрудничество, и повысит как количество, так и качество проводимых культурных мероприятий.

Верю, что это сотрудничество, основанное на общей истории, языке и культурном наследии, даст толчок аналогичному взаимодействию с другими странами тюркского мира. Одним словом, развитие наших культурных связей с Азербайджаном окажет положительное влияние и на другие тюркские государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin nazir müavini: “Azərbaycanla mədəni əlaqələrimizin inkişafı digər türk dövlətlərinə də müsbət təsir edir” - MÜSAHİBƏ

Другие новости из категории

В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
5 января 2024 г. 12:09
В диппредставительствах Азербайджана в США продолжается работа по созданию избирательных участков
В диппредставительствах Азербайджана в США продолжается работа по созданию избирательных участков
5 января 2024 г. 07:15
Посол Азербайджана присутствовал на приеме, организованном королевой Дании
ФотоПосол Азербайджана присутствовал на приеме, организованном королевой Дании
5 января 2024 г. 00:35
Госдеп: РФ не мешает США в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: РФ не мешает США в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
4 января 2024 г. 22:38
Президент РФ объявил благодарность врачу азербайджанского происхождения
Президент РФ объявил благодарность врачу азербайджанского происхождения
4 января 2024 г. 19:38
Помощник Президента: Именно Армения по-прежнему препятствует открытию коммуникаций в регионе
Помощник Президента: Именно Армения по-прежнему препятствует открытию коммуникаций в регионе
4 января 2024 г. 18:31
Хикмет Гаджиев: Работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном
ФотоХикмет Гаджиев: Работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном
4 января 2024 г. 17:48
Депутат Верховной рады: Украина не боится задержек поставок оружия с Запада
Депутат Верховной рады: Украина не боится задержек поставок оружия с Запада
4 января 2024 г. 13:12
Во Франции памятник Натаван облили красной краской
Во Франции памятник Натаван облили красной краской
3 января 2024 г. 22:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi