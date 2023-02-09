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Замминистра труда Азербайджана выступил на 61-й сессии Комиссии социального развития ООН

Замминистра труда Азербайджана выступил на 61-й сессии Комиссии социального развития ООН Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов выступил на Министерском форуме 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, состоявшемся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 03:19
Замминистра труда Азербайджана выступил на 61-й сессии Комиссии социального развития ООН

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов выступил на Министерском форуме 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, состоявшемся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает местное бюро Report, заместитель министра назвал форум успешной площадкой для обмена национальным опытом в отношении эффективности инициатив и мер политики, направленных на обеспечение продуктивной занятости и достойной работы после тяжелых последствий пандемии COVID-19.

Рассказывая о мерах социальной поддержки, реализованных в Азербайджане в период пандемии, А.Керимов сказал, что в результате успешной деятельности рынок труда стабилизировался, а уровень безработицы снизился с 7,2% в 2020 году до 5,6% в 2023 году.

Замминистра в своем выступлении сказал, что освобожденные в 2020 году от оккупации территории Азербайджана пройдут комплексную инновационную трансформацию и станут "зонами зеленой энергии", которые будут перестроены на основе концепции "умного города" и "умного села".

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏmək nazirinin müavini BMT-nin Sosial İnkişaf Komissiyasının 61-ci Sessiyasında çıxış edib

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