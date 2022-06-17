Замминистра: Три страны Южного Кавказа должны сотрудничать для развития региона

Три страны Южного Кавказа должны сотрудничать для достижения стабильности и развития этого региона.

Три страны Южного Кавказа должны сотрудничать для достижения стабильности и развития этого региона.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме на панельных обсуждениях "Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция".

"Путь нормализации отношений - нелегкий, и мы ждем наконец более последовательного подхода со стороны Армении.

Наше видение заключается в том, чтобы три страны сотрудничали для достижения развития региона. Мы бы сделали это давно, если бы не агрессия Армении", - отметил замминистра.

Э. Мамедов также отметил необходимость отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану.