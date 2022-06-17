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Замминистра: Три страны Южного Кавказа должны сотрудничать для развития региона

Замминистра: Три страны Южного Кавказа должны сотрудничать для развития региона Три страны Южного Кавказа должны сотрудничать для достижения стабильности и развития этого региона.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 12:25
Замминистра: Три страны Южного Кавказа должны сотрудничать для развития региона

Три страны Южного Кавказа должны сотрудничать для достижения стабильности и развития этого региона.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме на панельных обсуждениях "Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция".

"Путь нормализации отношений - нелегкий, и мы ждем наконец более последовательного подхода со стороны Армении.
Наше видение заключается в том, чтобы три страны сотрудничали для достижения развития региона. Мы бы сделали это давно, если бы не агрессия Армении", - отметил замминистра.

Э. Мамедов также отметил необходимость отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Cənubi Qafqazın üç ölkəsi regionun inkişafı üçün əməkdaşlıq etməlidir”

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