Замминистра транспорта РФ: Благодаря усилиям Гейдара Алиева строились не только железные дороги, но и города

Гейдар Алиев работал на процветание и развитие родной страны.

Гейдар Алиев работал на процветание и развитие родной страны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов заявил на мероприятии на тему "Исключительная роль Гейдара Алиева в строительстве Байкало-Амурской магистрали" в Москве.

Он напомнил, что в этом году отмечается 100 лет со дня рождения руководителя Азербайджанской СССР, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева: "Он являлся и одним из руководителей строительства Байкало-Амурской магистрали. Благодаря его усилиям были построены тысячи километров железных дорог, а также новые поселки и города".

"На сегодняшний день БАМ и Транссиб - это дороги жизни. Они активно развиваются и задействованы на все 100 процентов. Мы и дальше будем развивать БАМ", - отметил замминистра.

Он также выразил благодарность усилиям строителей и организаторов БАМа.