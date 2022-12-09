Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и СЕ базируется на взаимном диалоге

Сотрудничество Азербайджана и Совета Европы базируется на взаимном диалоге, реализуется много общих проектов.

Сотрудничество Азербайджана и Совета Европы базируется на взаимном диалоге, реализуется много общих проектов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил в ходе круглого стола в Университете ADA, посвященного 20-летию сотрудничества между Советом Европы и Азербайджаном.

По его словам, Баку придает важное значение отношениям с СЕ и другими организациями, которые занимаются правами человека.

Заместитель министра отметил, что нынешний год также важен с точки зрения утверждения Плана действий на 2022-2025 годы, который призван укрепить сотрудничество Совета Европы и Азербайджана. Новый План действий охватил новые сферы для сотрудничества, в том числе охрану окружающей среды, искусственный интеллект, борьбу c незаконным оборотом наркотиков и с торговлей людьми.

"Наши отношения базируются на взаимном диалоге, у нас много общих проектов. Совет Европы помогает нам в проведении реформ", - заявил Махмуд Мамедгулиев.

Замминистра отметил, что в настоящее время в Азербайджане идет активная работа по восстановлению освобожденных от оккупации территорий. В настоящее время основными приоритетами для страны являются решение проблемы минной загрязненности этих земель, поскольку точность переданных минных карт составляет всего 25%, а также возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома.

Махмуд Мамедгулиев заявил о важности поддержки международных организаций в этом вопросе для обеспечения безопасности и мира в Карабахе.