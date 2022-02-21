Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и РФ стабильно развивается, несмотря на пандемию

Несмотря на пандемию, торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и России стабильно развивается.

Несмотря на пандемию, торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и России стабильно развивается.

Как передает Report, об этом заместитель министра экономики Ниязи Сафаров заявил журналистам в кулуарах проходящего в Баку бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia.

Он отметил, что благодаря этому мероприятию сложилось определенное представление о бизнес возможностях в Удмуртии.

По его словам, B2B встречи еще более усилят возможности сотрудничества.

"Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией стабильно развиваются. При этом, есть потенциал для большего развития" - заявил Н. Сафаров.

Он отметил, что в ходе встреч на бизнес-форуме была также представлена информация о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана и их экономическом потенциале.