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Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и РФ стабильно развивается, несмотря на пандемию

Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и РФ стабильно развивается, несмотря на пандемию Несмотря на пандемию, торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и России стабильно развивается.
Внешняя политика
21 февраля 2022 г. 12:12
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и РФ стабильно развивается, несмотря на пандемию

Несмотря на пандемию, торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и России стабильно развивается.

Как передает Report, об этом заместитель министра экономики Ниязи Сафаров заявил журналистам в кулуарах проходящего в Баку бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia.

Он отметил, что благодаря этому мероприятию сложилось определенное представление о бизнес возможностях в Удмуртии.
По его словам, B2B встречи еще более усилят возможности сотрудничества.

"Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией стабильно развиваются. При этом, есть потенциал для большего развития" - заявил Н. Сафаров.

Он отметил, что в ходе встреч на бизнес-форуме была также представлена информация о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана и их экономическом потенциале.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycan və Rusiya arasında əməkdaşlıq sabit inkişaf edir”
Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan-Russia co-op developing steadily despite pandemic

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